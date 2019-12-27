Жители России пообещали себе в 2020 году заняться здоровьем и избавиться от вредных привычек. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании «Сбербанк страхование жизни» среди населения крупных и средних городов.

Большинство опрошенных россиян (30%) в преддверии Нового года дали себе зарок заняться здоровьем и спортом. Примерно столько же респондентов намерены бросить курить и ограничить употребление алкоголя.

Около 20% ставят перед собой цели, связанные с личными финансами: они планируют в следующем году начать откладывать деньги, научиться управлять семейным бюджетом, а также эффективно инвестировать сбережения.

13% респондентов сообщили, что их планы на 2020 год связаны со сменой места работы, 3% намерены открыть собственный бизнес и столько же — переехать в другой город.

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Желаю себе: что обещают россияне в преддверии Нового года