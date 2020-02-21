В рамках исследования, проведенного сервисом для размещения объявлений «Авито», россияне рассказали о подарках на 23 февраля.

Около трети опрошенных женщин заявили о том, что подарят своим знакомым мужчинам пену для бритья и дезодорант. 24% решили обеспечить молодых людей одеждой, обувью и подарочными сертификатами. Тех, кто выбрал в качестве подарка спортивные товары и алкоголь, оказалось 20%. Нижнее белье предпочли подарить 18%. Меньше одного процента мужчин получат на праздник транспортное средство или домашнее животное.

Лишь 2% россиянок готовы раскошелиться на подарок от 10 тыс. рублей, когда большинство опрошенных в количестве 42% смогут выделить из своего бюджета от одной до трех тысяч. Меньше одной тысячи рублей готовы потратить 36% женщин, пишет 21 февраля «РИА Новости».

При этом около 25% российских мужчин хотят получить на День защитника Отечества гаджеты, 18% выразили радость новым часам, а 17% заявили о желании увидеть в качестве подарка предметы личной гигиены. Любителей носков оказалось меньше 9%.

Исследование проводилось в феврале 2020 года методом онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет.

По статистике прошлого года, 39% мужчин получили предметы личной гигиены. Меньше 19% граждан в качестве подарка получили носки, одежду, обувь, алкоголь и гаджеты. Больше 80% мужчин в целом остались довольны своими подарками.

17 февраля социологи выявили количество россиян, которые высказали свое отношение к добрым людям в своем окружении.