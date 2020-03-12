Более половины жителей России примут участие в голосовании по внесению правок в Конституцию. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг, 12 марта.

«64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию РФ. С 6 марта эта доля россиян увеличилась на 22 п.п.», — сказано в сообщении.

При этом 69% респондентов отметили, что планируют принять участие в голосовании, а 45% «выражают крайнюю степень уверенности в этом».

87% граждан проинформированы о предстоящем голосовании. В частности, за пять дней с 6 марта количество осведомленных респондентов выросло на 3 п.п. Точную дату проведения опроса из них знает каждый второй (49%).

Общероссийское голосование по пакету поправок в Конституцию пройдет 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят нижней палатой парламента в первом чтении.

10 марта Госдума приняла законопроект о поправках во втором чтении, а 11 марта — в третьем. В этот же день его одобрил на пленарном заседании Совет Федерации.

Центральная избирательная комиссия России уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования, которое пройдет 22 апреля.