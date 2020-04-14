Большинство россиян готовы больше работать после окончания режима самоизоляции, чтобы наверстать упущенное. Об этом говорят данные исследования сервиса Superjob (есть у «Известий»).

Почти половина опрошенных согласны на шестидневную рабочую неделю, а трудиться в майские и январские каникулы готовы две трети респондентов.

Больше всего готовых работать среди людей моложе 25 лет — 65% из них готовы к шестому рабочему дню. Также выше среднего этот показатель среди граждан старше 45 лет — к шестидневке среди них готовы 57%.

Также 64% респондентов отметили, что готовы в случае необходимости отказаться от майских и январских праздников с сохранением выходных 1 и 9 мая, а также 1 и 7 января.

Однако эксперты отметили, что данный трудовой порыв может оказаться бесполезным, если спрос не товары и услуги не восстановится.

Опрос проводился с 6 по 13 апреля, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек, которые работают по пятидневному графику.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 15 апреля.