Самыми главными потерями россиян в новогодние праздники стали смартфоны и человеческое достоинство. Об этом сообщает «РИА Новости»14 января со ссылкой на данные исследования проекта Hi-Tech Mail.ru.

Согласно опросу, каждый десятый респондент что-то сломал или потерял во время новогодних каникул. Так, среди поломок лидируют смартфоны (19%) и автомобили (15%). Следом идут бытовая техника (9%) и ноутбуки (8%). При этом 9% опрошенных отметили, что «сломали» свои отношения с партнерами.

Лидером в рейтинге потерь также оказались смартфоны (16%). За ними идут зарядные устройства (10%), деньги (10%), беспроводные наушники (9%), ноутбуки с планшетами (по 8%) и проводные наушники (7%).

Среди нематериальных ценностей респонденты отметили утраченное достоинство (11%), потерянных друзей (8%) и любовь (8%).

Отмечается, что в опросе, который проводился с 9 по 10 января, приняли участие 5004 российских пользователей проекта Hi-Tech.

Накануне стало известно, что россияне ожидают от 2020 года. Так, 63% опрошенных уверены, что наступивший год будет лучше предыдущего.