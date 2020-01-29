Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков рассказал о проведенном, совместно с ВЦИОМ, опросе на тему того, куда россияне хотят поехать отдыхать.

В рейтинг пяти наиболее желанных для отдыха регионов России вошли Крым, Байкал, Алтайский край, Сочи и Санкт-Петербург. Так удалось собрать разные виды отдыха. От пляжного лежания на берегу моря до культурного обогащения, пишет РИА Новости.

«Вообще большинство опрошенных нам заявили, что хотят ехать отдыхать не на пляжи и какие-то другие виды отдыха, а как раз за культурными достопримечательностями и новыми впечатлениями», — заявил Гращенков.

Ранее «ФедералПресс» писал о поездках на отдых. Россияне рассказали, сколько заплатили за зимний пляжный отдых.

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