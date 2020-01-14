Исследование показало, что каждый десятый россиянин что-то сломал или потерял на новогодних праздниках. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса проекта Hi-Tech Mail.ru.

По данным исследования, чаще всего у жителей России ломались смартфоны — 19%, автомобили — 15%, телевизоры — 11%, бытовая техника — 9%, ноутбуки — 8%.

Чаще всего опрошенные теряли смартфоны (16%), зарядные устройства (10%), деньги (10%), беспроводные наушники (9%), ноутбуки и планшеты (по 8%), а также проводные наушники (7%).

Среди нематериальных потерь респонденты выделили утраченные достоинство (11%), друзей (8%) и любовь (8%).

Исследование проводилось с 9 по 10 января 2020 года среди 5004 российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.

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