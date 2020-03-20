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Магазины фиксируют резкий рост продаж морозильных камер и холодильников на фоне эпидемии коронавируса и роста курса доллара. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как сообщал «Рамблер», в начале марта россияне начали раскупать в магазинах гречку, макароны и туалетную бумагу на фоне новостей о коронавирусе и обвале рубля. К 18 марта торговые сети начали фиксировать постепенное затухание спроса.

Спрос на морозильные камеры и холодильники в онлайн-магазинах в марте увеличился в 4-5 раз. Продажи отдельных категорий товаров выросли и у «М.видео-Эльдорадо». Спросом пользуются как модели низкого и среднего ценового сегмента, так и дорогая бытовая техника, отмечает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей магазинов.

При этом, по данным издания, в некоторых интернет-магазинах часть ассортимента морозильных камер 19 марта отсутствовала, а оставшиеся товары существенно подорожали по сравнению с выходными 14–15 марта, и их можно было получить только через несколько дней.

Ранее опрошенные ТАСС психологи посоветовали людям, которые тревожиться из-за ситуации с коронавирусом и панически скупают продукты, сохранять режим дня и думать о долгосрочных целях. Они объяснили, что на людей влияет резкая перестройка рутины при переходе на удаленку, ощущение утраты контроля над жизнью и сокращение личных контактов.

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