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Россияне в условиях распространения коронавируса начали скупать морозильные камеры, которые до этого момента не пользовались популярностью. Это поможет им сделать дополнительные запасы продуктов.

По данным онлайн-ретейлеров, за прошедшие две недели рост спроса на морозильные камеры дошел до 1700%. К примеру, на маркетплейсе «Беру» количество заказов на данный товар выросло более чем в шесть раз. Резкий всплеск спроса был зафиксирован и на «Яндекс. Маркете».

Эксперты в области диетологии считают, что заморозка действительно поможет сохранить продукты, но не стоит делать слишком много запасов. Дело в том, что со временем содержание питательных веществ в замороженных продуктах уменьшается, передают «Известия».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, президент РФ Владимир Путин поручил жестко пресекать рост цен на продукты, лекарства, а также на средства индивидуальной защиты.

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