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Российские путешественники раскрыли способы борьбы с послеотпускной хандрой во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования билетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, большинство участников опроса, 45 процентов, в такой ситуации мечтают о будущих поездках и занимаются планированием следующего путешествия. Еще 29 процентов пытаются отвлечься, входя в деловой ритм и переключаясь на работу.

Вдобавок 17 процентов опрошенных привыкли справляться с хандрой, пересматривая фотографии и видеозаписи из предыдущих поездок, а девять процентов россиян — активно делятся впечатлениями с друзьями и коллегами, выкладывая посты в соцсетях. В то же время нашлись и те, кто не испытывает никаких эмоций по поводу окончания отпуска. «Я так всегда скучаю по дому, что с радостью возвращаюсь», «Никогда не испытывала хандры по возвращении домой — всегда только "Home, sweet home!" ("Дом, милый дом!")» — отмечали они.

27 марта российские туристы дали советы по поводу организации работы в удаленном формате. Так, большинство россиян советуют «отгородиться от родственников и домашних любимцев прочной дверью», чтобы сделать работу из дома максимально продуктивной. Не менее популярной рекомендацией оказалась покупка качественных наушников или беруш.

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