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Нервное напряжение — весьма дорогой риск для экономики. Стрессы на работе резко снижают производительность труда, обнуляют эффективность труда и становятся риском для всего предприятия. В глобальном плане психологическое напряжение оценивается примерно в триллион долларов в год — именно столько теряет мировая экономика от стрессов. Для России проблема нервного напряжения крайне актуальна — 87 процентов сотрудников признаются, что регулярно работают сверхурочно, а значит, испытывают стресс и подрывают эффективность труда, которую так хотят повысить российские власти, чтобы догнать ведущие экономики планеты. Нервное преследование — в материале «Ленты.ру».

Стресс в целом оказывает на человека неоднозначное воздействие. С одной стороны, доказано, что люди лучше воспринимают негативную информацию благодаря нервному напряжению. С другой — стрессовая реакция снижает внимание к окружающему миру и может привести к потере бдительности в новой опасной ситуации. Стресс, вызванный работой, официально считается психологическим расстройством.

Условия труда за последнее столетие достигли существенного прогресса: рабочий день ограничен, минимальная зарплата и отпуск гарантированы, а за различные нарушения в организации рабочего процесса работодатель может понести наказание, выраженное в суровых штрафах. Однако прогресс в условиях труда не смог победить проблемы ментального характера — рабочий стресс все еще остается задачей нерешенной. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет стресс как ситуации, в которых к сотрудникам предъявляются высокие требования, а им не хватает полномочий для того, чтобы принимать решения.

По мнению специалистов ВОЗ, стресс на работе стал эпидемией XXI века. Помимо снижения работоспособности, постоянное напряжение может негативно отражаться на психическом здоровье и увеличивать риск депрессии. Кроме того, один лишь фактор нервного перенапряжения увеличивает риск возникновения болезней сердца в 1,6 раза, а постоянная сидячая работа усиливает нагрузку на опорно-двигательный аппарат и нервную систему.

Напрямую со стрессом связаны и проблемы со сном. «Один трудный день без сна не представляет опасности, а вот напряженная работа и недосып в течение многих лет высасывает ресурсы организма, что в итоге может закончиться для человека ранней смертью», — предупреждает профессор медицинского факультета Мюнхенского технического университета Карл-Хайнц Ладвиг (Karl Heinz Ladwig).

В Российском НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова к опасным последствиям работы в офисе относят нервно-эмоциональное перенапряжение, тревожность и невротизм. Они связаны со стрессовыми ситуациями, низкой соцподдержкой, отсутствием достойного вознаграждения, высокими требованиями и страхом потерять работу. Кроме того, у женщин могут развиться гинекологические заболевания, а у мужчин — нарушиться репродуктивное здоровье. Говоря о причинах проблем со здоровьем, треть граждан назвали именно свою работу и вызванный ею стресс.

Нервные вредители

По оценкам Американского института стресса, большинство (65 процентов) трудящихся американцев испытывали стресс на работе, часть из них призналась, что это привело к серьезным последствиям для здоровья. Напряженная обстановка также становится одним из главных катализаторов текучки кадров: почти каждый пятый участник опроса Института стресса (19 процентов) признался, что ему пришлось бросить прошлую работу именно из-за постоянного нервного напряжения. В Европе о ежедневном стрессе на работе заявил каждый пятый. Больше всего от этого страдают в Польше (27 процентов) и Франции (20 процентов).

Стресс — это не только проблема конкретного сотрудника, но и причина головной боли работодателей и экономики в целом. К примеру, США ежегодно теряют около 300 миллиардов долларов — в такую сумму оцениваются потери из-за прогулов, снижения производительности труда, затраты на судебные и медицинские издержки. Из-за болезней, вызванных стрессом от работы, Великобритания теряет в год более 530 миллионов фунтов стерлингов. А в целом по миру экономика недосчитывается примерно триллиона долларов ежегодно.

В некоторых случаях люди буквально урабатываются до смерти. Одна из немногих стран, где ведется статистика гибели сотрудников из-за переработок, — Япония. Для чувства изнеможения от работы там даже есть отдельный термин — кароси. По официальным данным, от кароси каждый год умирает не менее 200 японцев, а в 2015 году число судебных исков, связанных со смертями от переработки, достигло исторического максимума (1456 дел). Это вынудило японские власти поменять трудовое законодательство: теперь компании обязаны хотя бы раз в месяц — по пятницам — отправлять сотрудников домой после обеда. Но постоянные переработки уже вошли у японцев в привычку, и отучить их от этого оказывается не так просто.

Японский вариант — это все же крайность, в других компаниях по всему миру проблему пытаются решить. Например, в некоторых корпорациях сотрудникам разрешают приводить с собой домашних животных, чтобы чувствовать себя комфортнее. С собакой на работу приходит новый финансовый директор Ford Тим Стоун. «У него очень четкое описание должностных обязанностей: поднимать настроение и снижать стресс», — говорит Стоун. Отдельные фирмы готовы идти на послабления для сотрудников: обустраивают спальные места, разрешают работать босиком, имитируя домашнюю обстановку.

Бездарное руководство

Проблема с переработками есть и в России. По статистике, 87 процентов профессиональных работников в стране регулярно перерабатывают от трех до десяти часов в неделю, а компенсацию за это получают только 12 процентов. При этом почти половина (46 процентов) признались, что в их фирмах не принято платить за сверхурочный труд.

Недавнее исследование HeadHunter показало, что почти каждый пятый россиянин испытывает ежедневный стресс на работе. Сильнее всего от него страдают люди наиболее активного возраста — от 25 до 45 лет. Среди самых неспокойных оказались работники сфер туризма, страхования, управления персоналом, консалтинга и закупок, а меньше других из-за работы переживают рабочие, охранники и сотрудники добывающих предприятий.

Самой частой причиной нервозности респонденты называют бездарное руководство и стиль управления, приводящий к перегрузкам. «Начальник, не умеющий решать проблемы без крика и манипуляций, неясное распределение обязанностей и нечеткая постановка задач, корпоративная культура, основанная на слухах и сплетнях, — вот самые губительные угрозы для психики работников», — рассказывает управляющий партнер RosExpert Оксана Морсина.

За вредность

Стресс на работе радикально снижает производительность труда, повысить которую российские власти планировали в соответствии с национальными проектами. К 2024 году этот показатель в России должен вырасти на пять процентов. Расходы на реализацию столь амбициозной задачи превышают 50 миллиардов рублей. Однако в стране не ведут никаких подсчетов, которые показали бы, сколько экономика теряет от последствий нервного напряжения работников. Вместе с тем российские власти проблему стресса не отрицают, хотя термин «профессиональное выгорание» в отечественной медицине использовать не принято.

Например, в прошлом году Дмитрий Медведев, бывший тогда премьер-министром, говорил о том, что системная усталость и хронический стресс на работе снижают производительность труда, но конкретных данных, свидетельствующих о том, как именно это сказывается на экономике, не приводил.

Некоторые работодатели могут начать действовать превентивно и заранее выявлять стрессующих. Например, в Москве протестируют специальную программу для выявления стресса по голосу. Предполагается, что так можно спрогнозировать, каким соискатель будет в работе, и выявить потенциальный вред, который он может нанести компании.

На фоне общей нестабильности в экономике и страха перед очередным финансовым кризисом нервозность только увеличивается. Россияне боятся потерять источник дохода, постоянно перерабатывают, не получая за это никакой компенсации. Причем если в компаниях дело доходит до сокращений, оставшиеся работники отнюдь не начинают «трудиться за себя и за того парня» — эффективность, наоборот, падает. «Можно сократить половину людей и ждать, что оставшаяся половина будет максимально лояльной, поскольку на рынке кризис и количество рабочих мест ограничено. Но на деле вероятна другая ситуация», — говорит старший преподаватель НИУ ВШЭ Екатерина Шаповалова. На фоне возросшей тревожности и страха потерять работу эффективность сотрудников может резко упасть, что выражается, например, в увеличении числа перекуров и продолжительности обедов.

Весной 2019 года в Минтруде предложили разработать систему компенсаций за испытанный на работе стресс. Например, если условия труда оцениваются как опасные, работник сможет рассчитывать на прибавку в четыре процента от оклада, дополнительную неделю отпуска или сокращение рабочего дня. Нововведения могут коснуться сотрудников правоохранительных органов, педагогов, медработников, журналистов, бухгалтеров, авиадиспетчеров и водителей общественного транспорта. Инициатива активно прорабатывалась в прошлом году, но реальных шагов для решения этой задачи так и не было сделано — все осталось на уровне предложения.

Рост производительности труда — задача общенационального масштаба, на ее реализацию выделены миллиарды рублей. Однако все усилия могут сойти на нет, если проблема стресса будет проигнорирована. Для реальных изменений необходимы поправки в Трудовом кодексе. Действующие законы требуют закрепления понятия «стресс», а также определенных гарантий для сотрудников, которые от него страдают. Российские власти признают проблему, однако решить ее пока не стремятся, а в условиях обвала фондовых рынков и пандемии коронавируса высок риск, что эта проблема так и останется нерешенной.

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