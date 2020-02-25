Более половины работающих россиян испытывают нехватку времени на личную жизнь, следует из данных опроса сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В этом признались 54 процента респондентов из числа младших специалистов.

46 процентов опрошенных младших специалистов рассказали, что не могут найти баланс между работой и личной жизнью. Среди менеджеров среднего звена этот показатель равняется 49,6 процента

Также респонденты отвечали на вопрос о том, находят ли они время на профессиональное развитие. 48 процентов ответили, что не находят и не собираются ничего менять. Еще 12 процентов не имеют возможности совершенствоваться, но хотели бы исправить положение.

12 процентов ответили, что читают бизнес-книги, такая же доля респондентов посещает тренинги. Два процента ходит на форумы, 14 процентов советуются с наставниками.

Среди менеджеров среднего звена распределение другое: 24 процента читает бизнес-книги, 20 процентов посещает тренинги, шесть процентов — форумы и другие мероприятия, 11 процентов советуются с наставниками. При этом 34 процента признались в нехватке времени, но отметили, что хотели бы исправить ситуацию, пять процентов — не хотели бы.

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