Читатели Рамблера, принявшие участие в опросе Аналитической службы, признались, подвергались ли они когда-либо в жизни нападениям.

К счастью, 57% опрошенных никогда не были на месте таких жертв.

Но 34% проголосовавших — были.

«Более того, преступник так и не нашелся», — ответили они.

9% россиян тоже подвергались нападениям, но в их случаях преступники были найдены.

Всего в опросе приняли участие 6390 человек.

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке, в результате которой два человека скончались и еще несколько получили ранения, мог быть связан с украинским националистическим движением «Этническое национальное объединение» (ЭНО), сообщает «Фонтанка.ру». К такому выводу пришли сотрудники контртеррористического ведомства.

По данным издания, эксперты ФСБ, изучив компьютер и телефон Манюрова, предположили, что он мог являться активным участником московской ячейки ЭНО, которое выступает за единство народов России, Белоруссии и Украины. Движение представлено во многих городах России, в том числе в Москве, Ростове, Иркутске и т.д.

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