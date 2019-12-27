Аналитическая служба опросила читателей Рамблера на тему того, приемлем ли для них нынешний курс доллара.

И вот какие данные были получены:

49% опрошенных равнодушны к тому, как меняется курс доллара, поскольку они вообще не покупают валюту. Соответственно, нынешний курс доллара их не волнует.

25% респондентов выразились многозначительно.

«Это просто кошмар», — ответили они.

15% проголосовавших вынуждены покупать валюту по нынешнему курсу, хотя он их не устраивает.

«Дороговато…А что делать?», — подчеркнули россияне.

11% участников данного исследования признались, что они могут себе позволить покупать доллар США по нынешнему курсу.

Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар. Об этом «Свободной прессе» заявил главный аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов.

Как сообщал «Рамблер», 20 декабря евро впервые с марта 2018-го упал ниже 69 рублей. При этом курс доллара также снизился на 33 копейки, до 62,07 рубля. Эксперты объяснили укрепление рубля к европейской валюте ростом цен на нефть и побегом инвесторов из активов в евро.

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