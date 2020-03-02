40% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, с абсолютной уверенностью относят себя к категории законопослушных граждан.
38% опрошенных признаются, что допускают погрешности, но стараются соблюдать законы.
12% проголосовавших не знают наверняка, являются ли они законопослушными гражданами.
Когда как 10% россиян заявили, что таковыми не являются.
Всего в опросе приняли участие 10434 человека.
Бывший комбат украинского националистического батальона «Айдар» Сергей Мельничук заявил о задержании на болгарско-греческой границе. Из-за чего Мельничук был объявлен в розыск, разбиралась «Газета.ру».
О своем задержании Сергей Мельничук сообщил в своем аккаунте в Facebook.
«Задержали на границе с Грецией! Интерпол, из России подача», — заявил он.
По данным «Газета.ру», Следственный комитет России подозревает, что в 2014 году Сергей Мельничук принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории на юго-востоке Украины. Тогда, под Луганском, в результате этого обстрела погибли журналисты телеканала «Россия 1» Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
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