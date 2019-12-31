Читатели Рамблера приняли участие в исследовании Аналитической службы. Им был задан вопрос: «Какую температуру в Новый год хотели бы вы?».

39% россиян хотели бы, чтобы температура воздуха составляла 5 градусов ниже нуля.

31% опрошенных мечтают о 10 градусах ниже нуля в новогоднюю ночь.

11% респондентов выбрали ответ «0 градусов Цельсия».

10% участников хотели бы, чтобы в Новый год температура не опускалась ниже 15 градусов ниже нуля.

И только 9% проголосовавших ответили, что их бы устроил настоящий мороз в праздник Нового года — 20-30 градусов ниже нуля.

Всего в опросе приняли участие 10037 человек.

В новогоднюю ночь в Москве будут наблюдаться осадки, в том числе и в виде снежных зарядов. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь у нас ожидается холодный фронт, поэтому температура пойдёт в минуса, и осадки будут идти в виде коротких зарядов снега», — отметил он.

При этом днем, по словам синоптика, погода в столице будет определяться влиянием теплого сектора атлантического циклона. Столбики термометров покажут от нуля до плюс 2 градусов, при этом будет пасмурно и пройдут небольшие осадки в смешанной фазе.

Ранее метеорологи предупредили москвичей о так называемой «анеморумбометрической пиле», которая придет в город в ближайшие дни. Так специалисты называют ветреную погоду, при которой скорость и направление ветра постоянно меняются.

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