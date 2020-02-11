В связи с обострением коронавируса в Китае, Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась у россиян, как бы они поступили, если бы увидели человека китайского происхождения без маски на лице.

55% опрошенных признались, что ничего бы не стали делать.

16% проголосовавших представили себе эту картину очень отчетливо. Они повели бы себя агрессивно.

«Я бы, наверное, не сдержался. Думаю, даже набросился бы на человека. Не надо тут людей заражать!», — прокомментировали они.

14% россиян стали бы дышать в шарф, если бы таковой при них имелся.

9% участников настолько боятся заразиться коронавирусом, что, встретив китайца без медицинской маски, они бы точно убежали, признались они.

А 6% опрошенных уверены, что стесняться бы не стали. Скорее, порекомендовали бы человеку все же надевать маску.

Всего в опросе приняли участие 5498 человек.

В Санкт-Петербурге китайцев начали бить из-за коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал «неДума».

В конце декабря, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Согласно последним данным, число заболевших в КНР превысило 40 тысяч человек, а умерших — 900 человек. Также заболевание было выявлено еще в 24 странах, в том числе в России.

В Санкт-Петербурге, как стало известно телеграм-каналу «неДума», страх распространения коронавируса привел к тому, кто китайцев начали бить.

«Один Цянь получил леща, попытавшись войти в музыкальный рок-магазин без маски», — сообщила «неДума» сегодня утром. Об этом сообщает «Рамблер».

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