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45% россиян, принявших участие в социологическом исследовании Аналитической службы Рамблера, пришли в ярость, увидев зарубежные владения Елены Малышевой.

«Разве обычные ведущие зарабатывают столько денег?», — прокомментировали респонденты.

42% опрошенных были шокированы этой же новостью. Они признались в том, что были разочарованы в данной персоне.

13% россиян, напротив, порадовались за Малышеву.

«Она много работала», — подчеркнули участники.

Всего в опросе приняли участие 6551 человек.

Как сообщал «Рамблер», в Сети появилось расследование, согласно результатам которого у Елены Малышевой обнаружился жилой дом в пригороде Нью-Йорка стоимостью 6,5 млн долларов.

Кроме того, во владении медика оказались две квартиры в Манхэттене общей стоимостью около 4,2 млн долларов. Опубликованная информация вызвала волну критики в адрес телеведущей.

Эту ситуацию прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. Он выразил недоумение, почему Малышева, не может иметь недвижимость за рубежом. Соловьев подчеркнул, что медик много трудится, а не живет на пожертвования. Соловьев отметил ее работу на «Первом канале», а также врачебную практику и занятие бизнесом.

«Если сравнить доходы Малышевой с доходами телезвезд аналогичного уровня в других странах, то выяснится, что Елена отнюдь не богато живет», — резюмировал телеведущий.

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