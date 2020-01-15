Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась мнением читателей относительно того, заинтересована ли Россия полностью отказаться от доллара.

Мнение разделилось на тех, кто считает, что страна в этом заинтересована, а также на тех, кто считает иначе.

Если говорить в процентном соотношении, то 62% опрошенных уверены в том, что России это просто необходимо.

«Так страна будет меньше зависеть от США и других стран», — высказались они.

23% респондентов, напротив, уверяют, что России полностью отказываться от доллара смысла нет.

«Это обязательно скажется на объеме торговли», — подчеркнули участники.

11% россиян тоже считают, что России этого делать не нужно. Но дали они этому другое объяснение.

«В политическом смысле Россия может потерять свою значимость», — ответили они.

А 4% проголосовавших не интересуются внешней политикой.

Всего в опросе приняли участие 5827 человек.

Россия продолжит дедолларизацию экономики, потому что экономическая политика США непредсказуема. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью индийскому изданию The Times of India.

Главу российского МИДа спросили, как Москве и Нью-Дели защитить от односторонних санкций свои экономические интересы. В ответ Сергей Лавров отметил непредсказуемость экономической политики США, все более агрессивное применение властями этой страны финансовых инструментов санкционного давления и откровенное злоупотребление ими статусом доллара как мировой резервной валюты.

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