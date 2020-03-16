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Россияне, принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, высказали свое предположение относительно того, когда мир победит такую зловещую эпидемию, как коронавирус. Были получены следующие результаты исследования:

40% опрошенных предчувствуют, что данный вирус будет жить на Земле еще очень много лет.

38% респондентов считают, что победы над коронавирусом можно ожидать примерно через полгода.

18% россиян ответили «не раньше, чем через год».

А 4% участников предположили, что это случится примерно через два года.

Всего в опросе приняли участие 13535 человек.

Следующие волны эпидемии COVID-19 могут затронуть большее число людей, но при этом окажутся слабее, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Специалисты пояснили, что коронавирус нового типа постоянно мутирует и, делая прогноз на основе предыдущих эпидемий 2002 и 2012 годов, предполагается, что со временем патоген ослабнет. По мнению ученых, для коронавирусов, передаваемых от животных к человеку, характерна постепенная потеря агрессивных свойств.

Эксперты считают, что в настоящее время самое главное — ввести массовое тестирование на новый патоген и изолировать всех его потенциальных носителей. Также необходимо подготовиться и к закрытию на карантин самых проблемных регионов.

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