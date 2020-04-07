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44% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что телеведущую Ираду Зейналову после оговорки в эфире о 40 тысячах погибших от COVID-19 ждет серьезный выговор. По их мнению, таких мер будет достаточно, ведь каждый имеет право на ошибку.

29% проголосовавших сказали, что их не волнует судьба телеведущей.

А 27% респондентов уверены в том, что Зейналову ждет увольнение, поскольку подобного рода ошибки — непростительны.

«Это самая настоящая дезинформация, которая в корне меняет представление о масштабе эпидемии», — прокомментировали участники.

Всего в опросе приняли участие 17780 человек.

Больше 40 тысяч человек в России погибли от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом журналистка Ирада Зейналова заявила в эфире телеканала НТВ.

«Да, нам сейчас самим очень нелегко. Да, у нас сейчас каждый сидит и думает, что делать дальше. В России больше пяти тысяч зараженных, больше 40 тысяч погибших, больные в 79 регионах, под медицинским наблюдением больше 200 тысяч человек!» — заявила она.

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