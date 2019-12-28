Жители Омска пожаловались, что купили елку с маленькими жуками. Об этом сообщает cheltv.ru. Россельхознадзор выясняет, в какие еще регионы могли попасть такие деревья.
Специалисты местного управления Россельхознадзора организовали проверку на елочных базарах и обнаружили зараженные сосны, завезенные из Челябинской области.
Как рассказали эксперты, на Южном Урале и в Башкирии зарегистрированы очаги вредителей леса карантинного значения — там размножались большой черный еловый усач и сибирский шелкопряд.
Ранее в декабре в Роспотребнадзоре рассказали, что главное отличие хорошей елки — толстый ствол без трещин и гибкие ветки, которые не ломаются при минимальном усилии.
«Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата — признаки давно срубленного дерева», — пояснили специалисты.
В ведомстве также отметили, что при покупке стоит отдавать предпочтение елке с одной макушкой. При этом последняя не должны быть обрезана.
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