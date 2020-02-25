Более половины работающих россиян испытывают нехватку времени на личную жизнь. Об этом 25 февраля сообщила «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

На нехватку времени пожаловались 54% опрошенных. Среди младших специалистов найти баланс между работой и личной жизнью не могут 46% респондентов, среди менеджеров среднего звена — 49,6%.

Отвечая на вопрос, находят ли респонденты время на профессиональное развитие, 48% ответили, что не находят и не собираются ничего менять. Еще 12% не имеют возможности совершенствоваться, но хотели бы исправить ситуацию. Столько же опрошенных ответили, что читают бизнес-книги или посещают тренинги. 14% советуются с различными наставниками, а 2% — ходят на форумы.

Среди менеджеров среднего звена 24% читают книги, 20% посещают тренинги, 6% — форумы и другие мероприятия, 11% — советуются с наставниками. 34% признались в нехватке времени, но хотели бы это исправить, а 5% — нет.

Ранее 21 февраля стало известно, что около 15% взрослых россиян живут с родителями или родственниками, 14% снимают квартиру и около 60% граждан России живут в собственном жилье.