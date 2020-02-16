Россияне поучаствовали в сборе средств на лечение больного ребенка жительницы Омска и потребовали вернуть деньги после того, как младенец умер. Об этом сообщает Om1.Ru.

По информации издания, еще до рождения ребенка женщина объявила сбор средств на его лечение. Она хотела собрать 15 миллионов рублей на операцию в Германии, однако прислали чуть больше 300 тысяч рублей. Ребенок умер 7 января, и женщина перестала выходить в соцсети. На это обратили внимание ее подписчики и потребовали вернуть собранные деньги, якобы чтобы помочь другим тяжело больным детям.

Женщина пояснила, что потратила деньги на проживание в Новосибирске, когда ребенок был в реанимации, а также на проезд. Кроме того, по ее словам, часть денег забрали приставы.

«Я слепо верила, что он будет жить, даже когда мне сказали, что его жизнь под угрозой. Только поэтому я и говорила, что ничего не будет потрачено со сбора, я просто хотела их потом вложить (вероятно, компенсировать за счет материнского капитала — прим. «Ленты.ру»), это чистая правда», — пояснила она.

Оставшиеся деньги женщина якобы перевела другому тяжело больному ребенку.

В октябре прошлого года сообщалось, что в России стало больше людей, которые жертвуют на благотворительность — в 2019-м доля таких россиян возросла до 57 процентов (по сравнению с 46 процентами в 2018 году). Ни разу не занимались благотворительностью 42 процента опрошенных. Более трети респондентов (36 процентов) совершали пожертвования несколько раз, 10 процентов — всего один, свидетельствуют результаты исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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