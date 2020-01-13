Все россияне, независимо от возраста, смогут бесплатно получить высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), сообщили 13 января в пресс-службе Минздрава РФ.

Приказом от 20 декабря 2019 Минздрав внес изменения в Порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». Согласно информации ряда СМИ, ведомство исключило ВМП из перечня услуг, оказываемых пожилым пациентам.

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента. Таким образом, всем гражданам РФ, в том числе и пациентам, страдающим старческой астенией, может быть оказана ВМП», — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что перечь видов ВМП установлен другим документом — программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год, а также на плановый период 2021-2022 годов.

В новом же приказе Минздрава уточняется понятие «пациенты пожилого и старческого возраста» в соответствии с классификацией ВОЗ и потребности в геронтологических койках, предусматривается создание гериатрических центров и дополняется перечень показаний к госпитализации.

Минздрав России планирует упростить пожилым людям доступ к медицинской помощи в рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Его основные цели — увеличение периода активного долголетия и продолжительности жизни, создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми.

5 декабря сообщалось, что расходы на оказание высокотехнологичной помощи увеличат в Омской области.