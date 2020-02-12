Только 42 процента россиян считают высоким уровень угрозы из-за коронавируса. Об этом говорится в исследовании центра Ipsos.

В ходе опроса жителей восьми стран выяснилось, что жители России и Канады продемонстрировали наименьшую обеспокоенность вирусом. Также опасность заболеть из-за 2019-nCoV продемонстрировало меньше половины населения Великобритании, Германии и Франции (43, 47 и 49 процентов соответственно).

Больше всего вируса боятся японцы (66 процентов), австралийцы (61 процент) и жители США (55 процентов).

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