Аналитическая служба Рамблера опросила читателей, изменится ли, по их мнению, жизнь россиян в лучшую сторону в ближайшем будущем.

67% опрошенных признались, что они скептики по жизни.

22% респондентов ответили, что только время может это показать. По их словам, давать какие-либо прогнозы они не любят.

А 11% россиян надеются на эти перемены и верят в то, что они грядут.

Всего в опросе приняли участие 19441 человек.

Премьер-министр Дмитрий Медведев был сторонником не тех изменений в структуре власти, которые предложил президент Владимир Путин. Об этом сообщает «Коммерсант».

Вчера, как сообщал «Рамблер», премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства на фоне изменений, которые в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил внести в Конституцию президент России Владимир Путин.

Среди прочего глава государства предложил наделить Госдуму правом выбирать и утверждать премьер-министра, его заместителей и несиловых федеральных министров, сохранив за президентом право отправлять всех их в отставку.

Видео дня. Мать похитила дочь-лесбиянку