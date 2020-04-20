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Продажи водки в России с 30 марта по 5 апреля упали на 41% по сравнению с первой неделей марта. Об этом со ссылкой статистику оператора фискальных данных «Такском», пишет газета «Известия».

Согласно статистическим данным, упали продажи и по другим видам алкогольной продукции — в среднем на 24–58%. Так, пиво стали покупать меньше на 26% по сравнению с началом прошлого месяца.

При этом в Росалкогольрегулировании пояснили, что увеличение продаж в марте коснулось в основном тех сегментов рынка, где велика доля импортной продукции, так как покупатели боялись роста цен. А опрошенные изданием эксперты высказали мнение, что снижение спроса связано как с тем, что россияне сделали запасы алкоголя, так и с тем, что доходы части населения упали.

«Покупатели переходят в режим жесткой экономии, не всем удалось сохранить работу и стабильный доход, что будет отражаться на покупках алкоголя», — пояснил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Ранее, как сообщал «Рамблер», на фоне пандемии российские регионы начали ужесточать условия продажи спиртного. Так, продажа алкоголя была ограничена в определенные часы в Башкирии и в Карелии, а в некоторых районах Якутии легально купить спиртное во время действия карантина вообще стало невозможно.

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