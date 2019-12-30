Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась у россиян, на какую общую сумму у них есть неоплаченные штрафы.

У 89% респондентов все-таки не имеется штрафов.

4% орошенных имеют неоплаченные штрафы, общая сумма которых не превышает одной тысячи рублей.

3% россиян ответили, что сумма их задолженности не превышает десяти тысяч рублей.

У 2% участников исследования ситуация наиболее критическая, поскольку общая сумма их задолженности — более пятидесяти тысяч рублей.

1% респондентов выбрали ответ «до двадцати тысяч рублей», а оставшийся 1% — «до пятидесяти тысяч рублей».

Всего в опросе приняли участие 11242 человека.

Юристы Пенсионного фонда Москвы подали в суд на лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, который не оплатил штраф за отсутствие отчета о деятельности своего благотворительного фонда в 2018 году, сообщает Telegram-канал Mash.

Николай Расторгуев учредил фонд от своего имени в 2014 году. На сайте организации говорится, что собранные средства идут на помощь детям-воспитанникам детских домов, а также на поддержку искусства и культуры.

В 2018 году Расторгуев якобы не отчитался о деятельности фонда, за что ему сотрудники Пенсионного фонда России выписали штраф в размере 20 тысяч рублей, которые лидер группы «Любэ» до сих пор не оплатил. В результате в производстве Арбитражного суда появился иск с требованием о взыскании с народного артиста вышеозначенной суммы.

Видео дня. Мошенники продают фальшивые билеты на новогодние шоу