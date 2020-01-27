Аналитическая служба Рамблера опросила читателей на тему того, почему, по их мнению, спортивный директор Федерации фигурного катания Германии возмутился победой российских фигуристок.

Большинство, а именно 82% проголосовавших, считают, что именно зависть и злоба спровоцировали такое проявление эмоций.

10% респондентов считают иначе.

«Думаю, что правда не считает их достойными победы. А жаль», — прокомментировали они.

8% россиян признались, что им безразлична данная тема.

Всего в опросе приняли участие 6505 человек.

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал фигуристок, сравнив российское фигурное катание с «фабрикой» по производству спортсменов. Об этом сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

По данным издания, немецкая фигуристка Николь Шотт не оправдала возложенные на нее надежды и стала лишь 13-ой на чемпионате Европы. При этом весь пьедестал в женском фигурном катании заняли российские спортсменки, старшей из которых — Алене Косторной — 16 лет.

«Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это очень хорошо для спорта», — отметил Удо Дёнсдорф.

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