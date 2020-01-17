Почти треть (30%) жителей России оценивает свой уровень счастья как высокий, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ФОМ.

Участникам опроса предлагалось оценить уровень счастья по шкале от 0 до 10, где 0 — «совсем несчастлив (-а)», а 10 — «очень счастлив (-а)».

По данным опроса, 30% опрошенных оценили свой уровень счастья на 9-10 («Высокий уровень счастья»). Четверть россиян (25%) оценили свой уровень счастья на 7-8 («Уровень выше среднего»), более четверти (26%) — на 5-6 («Средний уровень»). Еще 8% респондентов оценивают уровень своего счастья на 3-4 («Уровень ниже среднего»), а 6% — на 0-2 («Низкий уровень счастья»).

Согласно опросу, 14% респондентов полностью удовлетворены своей жизнью в целом, почти треть (31%) скорее удовлетворены, 29% — в чем-то удовлетворены, а в чем-то не удовлетворены. Еще 13% респондентов сообщили, что скорее не удовлетворены своей жизнью, а 8% заявили, что полностью не удовлетворены.

Почти треть (32%) респондентов заявили, что их жизнь в чем-то хорошая, а в чем-то плохая, 31% сообщил, что считает свою жизнь скорее хорошей, 15% — скорее плохой. Еще 9% респондентов считают свою жизнь хорошей, а 7% — плохой.

Опрос проведен 11-12 января 2020 года в 104 населенных пунктах 53 субъектов России среди 1,5 тыс. респондентов.

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