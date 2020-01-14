Собственные накопления не дадут комфортно жить в старости 72,8% россиян. Такие данные следуют из опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка.

Так считает большинство граждан старше 50 лет. При этом хуже всего обстоят дела на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге. После выхода на пенсию экономить придется 87% жителей Урала. В Центральной России, Северо-Западном и Южном федеральных округах доля неуверенных в своем финансовом будущем находится в диапазоне от 66,7 до 77,8%.

Самая благоприятная ситуация зафиксирована в Приволжье, где количество граждан, довольных размером своих сбережений, составило рекордные 47,4%.

По данным экспертов, в течение последних 10–20 лет только 13,8% россиян копили на старость. А четверть респондентов (24,8%) уже пожалели о том, что этого не делали.

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