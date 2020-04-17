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87% православных россиян поддерживают рекомендацию ограничить посещение храмов на Пасху. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Россияне традиционно называют Пасху третьим по важности праздником после Дня Победы и Нового года. Важнейшим праздником Пасху считают 34% россиян, День Победы — 71%, Новый год — 66%. Среди религиозных праздников Пасха удерживает безусловное лидерство: Рождество считают главным праздником 27% опрошенных, Курбан-Байрам — 3%.

Однако в этом году в связи с распространением коронавирусой инфекции россиянам пришлось отказаться от традиционных посещений храмов, походов в гости и поездок на кладбища.

34% респондентов ответили, что вообще не планируют отмечать Пасху — в другие годы этот показатель не превышал 13%.

Среди тех, кто все же будет праздновать Пасху, планы распределились следующим образом: 44% опрошенных приготовят дома пасхальные блюда — это на 15 процентных пунктов меньше, чем в 2018 году. В гости пойдут только 7% опрошенных (-32 процентных пункта). Освящать пасхальные блюда планирует 3% россиян — на 21 процентный пункт меньше, чем двумя годами ранее. 4% собираются поехать на кладбище, 3% будут делать подарки близким 3%.

Как писал «Рамблер», ранее патриарх Кирилл призвал прихожан молиться дома в Страстную неделю и на Пасху. В свою очередь, представитель Русской православной церкви Владимир Легойда призвал верующих не рваться в храмы во время пандемии коронавируса и напомнил, что ограничения будут временными.

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