Все новости на карте

Россияне оценили работу волонтеров и высказались о готовности оказывать помощь в период пандемии коронавируса.

Согласно опросу ВЦИОМ, 74% россиян считают помощь волонтеров населению существенной. Чаще всего такого мнения придерживается молодежь 18-24 лет — 87% респондентов этого возраста положительно оценили работу волонтеров. 13% наших сограждан считают помощь несущественной, столько же участников опроса затруднились оценить значимость волонтерской поддержки в условиях ситуации с коронавирусом.

64% граждан выразили готовность лично оказывать помощь тем, кому это необходимо. Чаще о готовности помогать другим сообщали мужчины (73%), а также россияне в возрасте 35-44 лет (71%) и 45-59 лет (72%).

Треть россиян признались, что не готовы становиться волонтерами. В 41% случаев об этом заявляли женщины, в 43% случаев — молодежь и в 44% случаев — пожилые люди старше 60 лет.

Как ранее сообщал «Рамблер», в России в 24 апреля зафиксировано 68622 случая заражения коронавирусом, за сутки число заболевших выросло на 5849 человек. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.

Видео дня. «Ты напился!»: Башаров выложил кадры скандала с экс-женой