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Россиянам представилась возможность оценить, насколько тщательно они соблюдают режим самоизоляции. Опрос был составлен Аналитической службой Рамблера.

40% опрошенных оценили свою дисциплинированность на «5». Это означает то, что они соблюдают данный режим на 100%.

28% респондентов выбрали цифру «4». Данный выбор говорит о том, что они соблюдают данный режим, но иногда делают некоторые послабления.

14% участников выбрали цифру «3». Они не очень стараются, но и не совсем игнорируют правила.

13% россиян вообще не соблюдают данный режим. Они подтвердили это цифрой «1», а 5% опрошенных оценили степень соблюдения режима самоизоляции на «двойку». Можно заключить, что им есть к чему стремиться.

Всего в опросе приняли участие 9926 человек.

Московские суды оштрафовали девятерых человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС.

Коптевский суд оштрафовал человека с подмосковной пропиской, который находился в столице «в отсутствие оснований». Пребраженский суд признал виновной женщину, которая пришла на спортивную площадку вдали от дома и сорвала оградительную ленту, а Щербинский суд рассмотрел уже семь материалов, связанных с нарушением режима.

Как писал «Рамблер», ранее нарушителей режима самоизоляции оштрафовали в Санкт-Петербурге и Калининграде по части 2 административной статьи 6.3 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил во время эпидемии). Статья предусматривает штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.

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