Аналитическая служба Рамблера узнала у читателей, испытывают ли они страх в связи с обвалом цен на нефть.

43% респондентов его испытывают.

«Меня страшит инфляция», — ответили они.

25% россиян обеспокоены сложившейся ситуацией на мировых площадках, но не паникуют.

«Это временная и предсказуемая ситуация», — прокомментировали участники.

23% проголосовавших ответили кратко: «Безразлично».

А 9% россиян испытывают страх, но не из-за инфляции.

«Про покупку валюты можно забыть», — подчеркнули они.

Всего в опросе приняли участие 6979 человек.

Падение цен на нефть до $30 за баррель является очень неприятным сюрпризом для Москвы, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти $30 — вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки», — цитирует «РИА Новости» Маринченко.

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