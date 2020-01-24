73% опрошенных, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, признались, что немного расстроились новостью о планируемом введении платы за единовременное получение всех накоплений. Они планировали получить накопительную пенсию таким способом (единовременно).

23% россиян не планировали пользоваться данной услугой. Их устраивает многолетняя пенсионная выплата, поэтому новость о планируемом введении налога их не расстроила.

А 4% респондентов ответили, что они не видят в этом проблемы.

Всего в опросе приняли участие 6651 человек.

В Минфине заявили, что плата за единовременное получение всех накоплений в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП) может оказаться в несколько раз ниже, чем планировалось. Как пишут «Известия», налог могут взимать не со всей суммы, а только с полученного инвестиционного дохода.

У членов системы ГПП будет два варианта получения денег: пенсионный план с выплатами в течение многих лет или получение всех накоплений сразу с вычетом НДФЛ. Налог вводят, чтобы люди постепенно получали прибавки к пенсии, а не тратили всю сумму сразу.

По мнению главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, если власти хотят привлечь россиян в новую систему, налогообложение выглядит избыточной мерой.

«В бюджет много денег это не принесет: существующая ставка в 13 процентов и так невелика», — заявил он.

Видео дня. Актриса Бочкарева устроила шоу на суде