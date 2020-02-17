Аналитическая служба Рамблера выяснила у россиян, что они думают об идее менять паспорта после 60 лет. Среди опрошенных были те, кто одобрил эту идею, а также те, кто против такового нововведения.

42% россиян высказались против него.

«Лишняя волокита», — подчеркнули они.

40% проголосовавших не видят в этом особого смысла.

15% респондентов, напротив, видят в этом толк.

А 3% россиян утверждают, что их эта тема не интересует.

Всего в опросе приняли участие 5190 человек.

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой о введении нового возраста получения паспорта с бессрочным действием. Об этом сообщает NEWS.ru.

В обращении к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву Владимир Петров отметил, что из-за постоянного роста продолжительности жизни и изменения пенсионного законодательства практика выдачи бессрочного паспорта после 45 лет — устарела.

По словам депутата, внешность человека в 45 лет и в момент его выхода на пенсию может значительно отличатся, что создаст «трудности при его идентификации органами государственной власти».

«Помимо фотографии во внутренних российских паспортах не предусмотрено иных биометрических методов распознавания. В данном случае прошу Вас рассмотреть идею о изменении возраста выдачи бессрочных паспортов гражданам. Логичным представляется возрастной диапазон 60-65 лет», — процитировало издание обращение депутата.

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