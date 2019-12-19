Россияне стали реже планировать визит Деда Мороза на новогодние праздники, сообщает РИА Новости. Эксперты аналитического центра «Авито Работа» выяснили? Что спрос на услуги сказочного персонажа в 2019 году снизился почти на 8%.

По данным специалистов, в начале декабря был зафиксирован повышенный интерес у пользователей российского сегмента интернета к объявлениям о визите Деда Мороза и Снегурочки: количество поисковых запросов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло на 26,7%. Эксперты также сообщили, что показатели предложения выросли на 4,8%. Однако в результате спрос на услуги сказочного персонажа упал на 7,8%.

«Несмотря на снижение спроса, средняя цена услуг Дедов Морозов и Снегурочек выросла на 2,5% и составляет 1 500 рублей», — следует из результатов исследования», — приводит агентство результаты исследования.

Отмечается, что специалисты проанализировали более 10 тысяч объявлений, размещённых на сервисе «Авито» в период с 1 по 15 декабря.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Дед Мороз на пресс-конференции в Москве пообещал сделать всё, что в его волшебных силах, чтобы помочь российским спортсменам? Отстранённым от участия в международных соревнованиях по решению исполкома WADA. При этом он подчеркнул, что «кто что заслужил, так оно и будет», потому что он болеет за честный и достойный спорт.

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