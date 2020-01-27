Граждане РФ начали отказываться от онлайн покупок у китайских продавцов из-за опасения заразиться коронавирусом, сообщает Oborot.ru. Медики заявили, что заболевание можно «подцепить» через посылку, но риск крайне мал.

«Подмосковье сегодня» сообщает, что жители Подмосковья отказываются от покупок на популярном китайском сайте AliExpress. Например, жительница Химок Алина Семашина отметила, что на день рождения дочери заказала большую посылку с подарками, но в последний момент решила отменить сделку.

«К счастью, продавец еще не успел отправить товар. Лучше куплю здесь дороже, но без риска заразиться», — отметила женщина.

При этом главный детский инфекционист Московской области Елена Мескина подчеркнула, что риск заразиться через вещи в посылках очень низкий, и выразила сомнение втор, что трансграничная торговля станет фактором, способствующим распространению коронавируса.

Представители «AliExpress Россия» отметили, что до сих пор ни одного факта заражения через посылку не было установлено и призвали россиян доверять тольк проверенной информации.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Он передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Его источником стали дикие животные, которыми незаконно торговали на уханьском рынке. Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 80 человек, а общее число заболевших в Китае достигло почти 3 тысяч человек. Случаи вызванной вирусом пневмонии выявили в Южной Корее, Таиланде, Японии, США, Франции, Австралии и других странах.

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