Через несколько дней Россия отметит юбилей момента, когда Борис Ельцин передал ответственность за страну в руки Владимира Путина. По данным социологов, с 1999 года существенно выросло число россиян, удовлетворенных и жилищными условиями, и качеством питания, и образованием, и другими материальными и нематериальными благами. Что удивительно — за то же время самоощущение жителей Запада ухудшилось.

Подавляющее большинство россиян довольны своей жизнью. Об этом во вторник заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе круглого стола «Россия: 20 лет изменений». Тема выбрана неслучайно: в эти дни исполняется два десятилетия с тех пор, как бывший в те времена лидер страны Борис Ельцин передал власть Владимиру Путину.

За это время в истории России произошло немало значимых событий. Остановлен распад государства, началось развитие промышленности, армия получила современную технику. В состав страны вернулся Крым, успешно проведены зимняя Олимпиада в Сочи и футбольный чемпионат мира. Военная операция в Сирии показала, что Россия восстановила свой международный авторитет и вернула статус мировой державы.

Это признают и на Западе. Например, в середине декабря американский журнал U. S.News опубликовал список «самых могущественных» стран мира, где России досталось второе место между США и Китаем.

Однако, помимо мнения иностранцев, важнейшим критерием оценки положения дел остается социальное самочувствие самих граждан. Накануне юбилея отставки Ельцина ВЦИОМ провел опрос, оценив удовлетворенность россиян своей жизнью по различным направлениям. Результаты были подвергнуты сравнению с данными 2000 года.

По словам Федорова, в целом удовлетворенность россиян своей жизнью выросла на 17%. Питание и жилищные условияя своей семьи устраивают 78% и 73% россиян, тогда как в начале нулевых об этом говорили только 41% и 61% соответственно. На 12% выросло число тех, кто доволен своим досугом.

Уровнем своего образования сейчас доволен 81% россиян, хотя 20 лет назад об этом заявляли 57%. В 2000 году столько же россиян были удовлетворены своим положением в обществе. Сегодня эта доля выросла почти в полтора раза, достигнув 80%.

Примечательно, что доля тех, кто считает себя здоровым изменилась незначительно — 62% против 59% в 2000 году. При этом на 13% увеличилась доля россиян, которым нравятся отношения на работе, а работой в целом теперь довольны на 19% граждан больше.

Пока меньше всего жителей страны устраивает материальное положение. На сегодня оно кажется нормальным 46 процентам россиян. Но эта цифра почти вдвое больше, чем в начале нулевых — тогда материальным положением были довольны лишь 25% граждан.

«В целом за последние два десятилетия граждане стали более довольны всеми сферами жизни», — резюмировал Федоров.

Если говорить о социальном оптимизме и уровне доверия к государственным институтам, то здесь за 20 лет правления Путина «россияне поменялись местами с жителями стран Запада». Так считает руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

«Более того, даже поколенческая ситуация перевернулась. Наиболее несчастный и не верящий в будущее класс на Западе — это молодежь. А счастливые богатые и удовлетворенные жизнью — это пенсионеры», — рассказал Кузнецов.

По словам эксперта, к 1999 году там, после окончания холодной войны, ослабли страхи перед конфликтом с применением атомного оружия и вообще краха западной цивилизации. Люди верили, что капитализм решит все проблемы, «но вместо этого наступила полная Фукуяма».

«За двадцать лет рейтинги доверия ко всем институтам упали. Абсолютным рекордсменом стал Конгресс США, доверие к которому упало с 84% до 24%.

Поэтому, когда говорят, что у нас плохой парламент, которому не доверяет 40% населения, то нам еще далеко до парламентов цивилизованных стран», — отметил Кузнецов.

Также, по его словам, на Западе в среднем на 20% упало доверие к медиа, и на 30% — к крупным корпорациям.

«Люди считают, что компании что-то не доплачивают, полностью коррумпированы. Рекордсменами по падению доверия к коммерческим компаниям стали Франция, Германия, Италия и Англия, то есть страны с наиболее развитым индустриальным сектором экономики», — добавил политолог.

Неудивительно, что у западной молодежи крепнут социалистические настроения.

«Голосующих за крайне левых уже 60%, потому что молодежь считает себя бедным и лишенным перспектив поколением. К тому же, например в Англии, возраст покупки первого жилья сместился к отметке 40 лет, в то время как двадцать лет назад он был 25-28», — напомнил представитель ЭИСИ.

«Социалистическая молодежь Запада не верит в светлое капиталистическое будущее, и этим она радикально отличается от российской.

Российская верит, что сможет зарабатывать и получит возможность купить себе жилье. Все это не столько характеризует Запад, сколько дает нам повод для оптимизма и веры в будущее нашей страны», — заключил Кузнецов.

Если же сравнивать Россию времен Путина не с Западом, а с бывшими союзными республиками, разница также значительна, считают эксперты. По мнению профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, страны Востока в лице Казахстана и Узбекистана сейчас оказались на подъеме, там отмечается преобладание социального оптимизма. А «страны Запада» нашего ближнего зарубежья — в лице Украины, Молдавии и Прибалтики — оказались в состоянии крайнего пессимизма, что вынуждает местных жителей эмигрировать в поисках лучшей жизни.

Единственным «пятном» на карте постсоветского пространства является Армения, которая до сих пор переживает «медовый месяц» после своей революции. «Там превалируют оптимистичные ожидания, но это ненадолго», — сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

С ним согласился и Валерий Федоров. По его мнению, сегодня на карте стран СНГ можно выделить «полюса деградации и прогресса».

«Полюс деградации, как ни странно, — на Западе СНГ: это Украина и Молдавия, где уровень жизни снижается и страны свалились в глубокую экономическую яму. Если же говорить о плюсе прогресса — это однозначно Узбекистан. Еще интересно выглядит Белоруссия: статистики по ней мало, многие данные засекречены. Но социальный оптимизм там есть», — пояснил Федоров.

На фоне соседей в России зафиксирован стабильный рост социального оптимизма, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. По его словам, «наши граждане верят в способность власти эффективно отвечать на вызовы и управлять страной».

«Сегодня Россия — это государство с выстроенной системой управления, которая готова реагировать на запросы и перемены без кризисов и потрясений. Граждане это чувствуют», — сказал политолог, и добавил: вместе с ростом уровня жизни меняются и запросы россиян.

«Теперь люди хотят понимать перспективы развития страны и видеть позитивный образ будущего. Хотят быстрой эффективной коммуникации с властью. Люди рассчитывают на заметный рост качества жизни, комфорта, включая, например, и качество здравоохранения. Именно такой должна быть Россия будущего», — заключил Потуремский.

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