Все новости на карте

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, что они планируют сделать в первую очередь после снятия режима самоизоляции.

Как выяснилось, 37% опрошенных планируют постричься в салоне.

34% участников ответили, что пойдут гулять.

14% респондентов устроят пикник с шашлыками.

8% проголосовавших пойдут в рестораны, кафе и бары.

А 7% россиян займутся шопингом.

Всего в опросе приняли участие 9121 человек.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Роспотребнадзору подготовить концепцию по снятию или смягчению мер, введенных в России в связи с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Роспотребнадзору (…) завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введённых в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции», — отмечается в поручении.

При этом подчеркивается, что концепция должна быть готова до 29 апреля.

Видео дня. Собчак vs краб: что помешает теледиве стать «крабовой королевой»