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Аналитическая служба Рамблера выяснила, подготовились ли россияне к карантину.

62% респондентов ответили: «Нет, и не собираюсь».

29% опрошенных признались, что подготовились они не так тщательно.

«Что-то купил, но, боюсь, в случае объявления ЧС в стране, этого не хватит на длительное время», — подчеркнули участники.

9% проголосовавших ответили: «Подготовился. Купил продукты питания и необходимые средства гигиены».

Всего в опросе приняли участие 6800 человек.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщил РИА Новости источник в правительстве.

«Скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания. Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших. Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», — сказал собеседник агентства.

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