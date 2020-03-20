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Аналитическая служба Рамблера, проведя исследовательский опрос, выявила, как россияне реагируют на вспышку эпидемии коронавируса, которую Всемирная организация здравоохранения официально признала пандемией.

54% опрошенных дали следующий ответ: «волнительно, но не паникую».

38% респондентов ответили, что они относятся к данной проблеме спокойно.

И только 8% россиян признались, что сильно паникуют.

Всего в опросе приняли участие 14974 человека.

Российские ученые приступили к испытаниям вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает Роспотребнадзор. Как выяснилось, прототипы лекарства уже исследуют на лабораторных животных.

Ученые предполагают, что внедрение вакцины станет возможным уже к концу 2020 года.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стало известно, когда появится вакцина от коронавируса.

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