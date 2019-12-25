Аналитическая служба Рамблера опросила читателей на тему того, удастся ли, по их мнению, России завершить строительство проекта «Северный поток-2» из-за нехватки судов.

66% опрошенных считают, что все-таки у России получится это сделать.

«Пусть и потребуется время», — добавили они.

20% проголосовавших сомневаются в удачном завершении строительства данного проекта.

«США будут пытаться этому противостоять любыми способами», — прокомментировали россияне.

14% респондентов полагаются лишь на то, что время само все расставит по своим местам.

Всего в опросе приняли участие 5502 человека.

Газопровод «Северный поток-2» оказалось нечем достраивать: судов, которые могут завершить проект, в России в настоящее время нет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Одновременно он указал, что судостроительная отрасль может принять заказ на такой трубоукладчик, но на его проектирование потребуется до двух лет, а строительство — до четырех.

Швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода после того как стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

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