Аналитическая служба Рамблера опросила читателей, планируют ли они пользоваться Системами быстрых платежей после того, как их сделали платными.

62% опрошенных не собираются ими пользоваться.

“О чем вы? Там золотые комиссии”, — прокомментировали россияне.

23% проголосовавших ответили кратко: «Буду думать».

10% респондентов пока еще не обнаружили каких-либо комиссий за данные услуги в тех банках, клиентами которых они являются.

А 5% россиян планируют пользоваться платными Системами быстрых платежей.

“Все-таки мне удобство дороже”, — подчеркнули они.

Всего в опросе приняли участие 9909 человек.

Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы через Систему быстрых платежей. В среднем они составляют 30–35 рублей. Это существенно выше той суммы, которую кредитные организации сами переводят за услугу Центробанку, сообщает газета «Известия».

Как писал «Рамблер», переводы по номеру телефона стали платными с 1 января. При этом максимальная комиссия, взимаемая Центробанком с банков, составляет 3 рубля за каждую операцию на сумму свыше 6 тысяч рублей.

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