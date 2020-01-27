Наибольшее доверие из знаменитостей у россиян вызывает телеведущий Иван Ургант. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир», опросившего жителей страны. Его результаты опубликованы на сайте компании.

В тройку лидеров по уровню доверия вошел еще один ведущий, коллега Урганта по Первому каналу, Дмитрий Нагиев, а также актер Константин Хабенский. В топ-10 попали ведущий телеканала «Россия 1», генеральный продюсер канала «Спас» Борис Корчевников, и актер Иван Охлобыстин. Среди лидеров по доверию россияне также назвали режиссера Никиту Михалкова и певца Филиппа Киркорова.

Замкнули десятку продюсер Алексей Пиманов, известный по передаче «Человек и закон», а также блогерша и ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева. В двадцатку наиболее уважаемых россиянами персон вошли актриса, ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева, резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Гарик Мартиросян, журналист, автор программы «Намедни» Леонид Парфенов. На двадцатой строчке разместился ведущий НТВ Сергей Малоземов, знакомый зрителям по проектам «Чудо техники» и «Идея на миллион».

По результатам опроса в «Ромир» пришли к заключению, что россияне выражают большее доверие публичному человеку, который развивает сразу несколько амплуа — актера, телеведущего, режиссера или блогера. Опрос проводился среди городов с населением выше 100 тысяч человек.

Ранее компания Mediascope определила журналистов, которые вызывают наибольшее доверие у населения России. Тогда первое место занял Владимир Познер, с которым Ургант снимал несколько совместных телепроектов. Наиболее известным же был признан ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1» Андрей Малахов. Ни Познер, ни Малахов в рейтинг «Ромира» не попали.

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