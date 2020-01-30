Россияне считают телевидение наиболее заслуживающим доверия источником информации. Полученным оттуда сведениям всего верят 40% участников опроса фонда «Общественное мнение».

14% респондентов заявили, что никогда не испытывают недоверия к телевизионным новостям, 27% испытывают его часто, 40% — редко.

26% опрошенных сообщили, что допускают возможность отказа от телевидения в пользу других источников информации, 57% — что исключают (среди людей старшей возрастной группы таких оказалось 85%).

Среди доверенных источников информации россияне назвали новостные интернет-сайты (21%), форумы, блоги и соцсети, а также разговоры с родственниками, друзьями и знакомыми (по 8%). Радио и печатная пресса набрали на 6%, у 27% участников опроса нет такого источника, которому они верят больше, чем остальным.

В декабре фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса об отношении к гаджетам. 60% опрошенных заявили, что они приносят больше пользы, чем вреда. Среди положительных сторон электронных устройств опрошенные отметили быструю и доступную связь, возможность постоянного контакта с близкими (42%), оперативный доступ к информации (27%), облегчение жизни (18%), компактность самих устройств (12%), экономию времени (2%).

В качестве отрицательных сторон респонденты назвали вред для здоровья (17%), отрицательное влияние на детей и на их развитие (11%), появление зависимости (10%), большое количество недостоверной информации (6%).