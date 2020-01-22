Россияне рассказали о том, что именно необходимо для достижения жизненного успеха. Об этом в среду, 22 января, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

52% респондентов считают, что для достижения успеха необходимы везение и личные связи. Оставшиеся 48% участников опроса, напротив, уверены, что для улучшения жизненных условий в долгосрочной перспективе есть только один способ — упорный труд.

Кроме того, 63% опрошенных выразили мнение, что доход человека должен состоять только из честно заработанных средств. Вместе с тем, 37% россиян полагают, что источники заработка человека не имеют значения.

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов старше 18 лет из 22 регионов России.

14 января россияне оценили шансы прожить в старости на собственные накопления. Выяснилось, что больше 70% людей не верят в возможность комфортно жить на заработанные и отложенные в течение жизни средства.

12 декабря сервис Headhunter провел вопрос о том, боятся ли жители России увольнения. Оказалось, что четверть респондентов считают, что вскоре они могут лишиться работы.

11 декабря россияне назвали размер справедливой минимальной заработной платы. Более трети респондентов уверены, что эта сумма должна превышать 50 тыс рублей.