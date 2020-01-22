Самые известные россиянам православные святые — это Николай Чудотворец, Матрона Московская и Серафим Саровский, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, 48% православных россиян назвали Николая Чудотворца, отвечая на вопрос о наиболее известных православных святых. 39% назвали Матрону Московскую, 18% — Серафима Саровского. Еще 14% назвали Богородицу (Деву Марию) и 11% — Сергия Радонежского. Об Иисусе Христе упомянули 10% граждан, передает РИА «Новости».

При ответе на закрытый вопрос о Серафиме Саровском абсолютное большинство опрошенных (83%) сказали, что слышали о нем, причем каждый пятый (20%) выразили высокую степень информированности. В первую очередь он известен как святой (16%) и как основатель монастыря в Дивеево (3%).

Также выяснилось, что почти 42% россиян бывали в святых местах (у целебных источников, в храмах, где покоятся мощи святых или выставлены чудотворные иконы) и еще 75% хотели бы совершить паломничество в будущем.

Организованные экскурсионные поездки совершали 16% россиян, а самостоятельные — 31%.

Совершить паломничество в будущем хотели бы три четверти россиян (75%), причем эта доля выше среди православных — 88%.

Среди неверующих хотели бы посетить святые места 39%, среди представителей других конфессий — 61%.

При этом 21% опрошенных заявили, что у них нет желания посетить святые места.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 18 января 2020 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных.

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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